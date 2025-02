Prefeitura de Cuiabá realiza mutirão de limpeza em sete pontos da cidade

A Prefeitura de Cuiabá iniciou a semana promovendo um grande mutirão de limpeza que abrange simultaneamente sete pontos da capital. Nesta segunda-feira (20), as equipes atuam nas avenidas Palmiro Paes de Barros, Fernando Corrêa da Costa e Dante de Oliveira (Trabalhadores), bem como na praça de lazer do Jardim das Américas, no Parque da Família, no Parque das Águas e na rotatória do Parque Rodoviária.

