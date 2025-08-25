Prefeitura de Cuiabá retira 90 toneladas de descarte irregular no Contorno Leste
A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (Limpurb), retirou nesta segunda-feira (25) cerca...
A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (Limpurb), retirou nesta segunda-feira (25) cerca de 90 toneladas de lixo e entulho acumulados em um bolsão de descarte irregular localizado na avenida Contorno Leste, nas imediações do bairro Jardim Vitória. Saiba mais sobre essa importante ação de limpeza e os impactos na saúde pública consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT:
A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (Limpurb), retirou nesta segunda-feira (25) cerca de 90 toneladas de lixo e entulho acumulados em um bolsão de descarte irregular localizado na avenida Contorno Leste, nas imediações do bairro Jardim Vitória.
Saiba mais sobre essa importante ação de limpeza e os impactos na saúde pública consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.
Leia Mais em Momento MT: