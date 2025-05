Prefeitura de Cuiabá reúne arte e sabor com a Iª Feira Cultural

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, realizará a 1ª edição da Feira Cultural, Gastronômica e de Artesanato. O evento, intitulado “Cultura, Sabor e Arte”, acontecerá nesta sexta-feira (30), no salão principal da Secretaria, reunindo 53 expositores para promover e integrar diversas expressões culturais. A abertura está marcada para as 9h, com programação até as 17h. A feira deve passar a ocorrer na última sexta-feira de cada mês.

