Prefeitura de Cuiabá tapou mais de 63 mil buracos em 72 bairros

A Prefeitura de Cuiabá já tapou mais de 63.507 buracos em 72 bairros e 1.200 avenidas. O dado é referente aos sete primeiros meses deste ano. Neste sábado (16), o prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, acompanhou os trabalhos no bairro Cohab Nova. “Todos os bairros de Cuiabá estão sendo atendidos. Já foram mais de 63 mil buracos tapados. Obrigado a toda a sociedade que nos envia as demandas e confia nos trabalhos da Prefeitura de Cuiabá”, destacou o prefeito.

