Prefeitura de Diamantino abre agendamento para exames e cirurgias oftalmológicas pelo Programa Fila Zero MT

A Prefeitura de Diamantino, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que estão abertos os agendamentos para exames e cirurgias oftalmológicas gratuitos, oferecidos através do Programa Fila Zero MT, em parceria com o Governo do Estado e o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Centro-Norte.

