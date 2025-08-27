Prefeitura de Diamantino abre inscrições para cursos profissionalizantes gratuitos
A Prefeitura de Diamantino, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania, em parceria com o Programa...
A Prefeitura de Diamantino, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania, em parceria com o Programa Ser Família Capacita, informa à comunidade que estão abertas as inscrições para cursos profissionalizantes gratuitos. As inscrições são presenciais e seguem até o dia 5 de setembro. Saiba mais sobre essa oportunidade incrível e consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT:
A Prefeitura de Diamantino, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania, em parceria com o Programa Ser Família Capacita, informa à comunidade que estão abertas as inscrições para cursos profissionalizantes gratuitos. As inscrições são presenciais e seguem até o dia 5 de setembro.
Saiba mais sobre essa oportunidade incrível e consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.
Leia Mais em Momento MT: