Prefeitura de Diamantino abre inscrições para cursos profissionalizantes gratuitos

A Prefeitura de Diamantino, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania, em parceria com o Programa...

Momento MT|Do R7

A Prefeitura de Diamantino, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania, em parceria com o Programa Ser Família Capacita, informa à comunidade que estão abertas as inscrições para cursos profissionalizantes gratuitos. As inscrições são presenciais e seguem até o dia 5 de setembro.

