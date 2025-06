Momento MT |Do R7

Prefeitura de Diamantino anuncia que não renovará contrato com Instituto Primeiro e assumirá gestão do hospital municipal a partir de agosto A Prefeitura de Diamantino, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, anunciou oficialmente na tarde desta sexta-feira (13.06), a...

A Prefeitura de Diamantino, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, anunciou oficialmente na tarde desta sexta-feira (13.06), a decisão de não prorrogar o contrato com o Instituto Primeiro, atual responsável pela administração do Hospital Municipal São João Batista. A decisão entra em vigor a partir do dia 1º de agosto, quando a gestão e o gerenciamento da unidade passarão a ser realizados diretamente pelo município.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as informações sobre essa importante mudança na saúde municipal!

Leia Mais em Momento MT: