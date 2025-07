Prefeitura de Diamantino convida a população para Audiência Pública sobre a elaboração do Projeto de Lei do Plano Plurianual 2026-2029 A Prefeitura Municipal de Diamantino, por meio da Secretaria Municipal de Fazenda, convida toda a população e as entidades representativas...

28/07/2025 - 18h38

