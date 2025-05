Prefeitura de Diamantino convida Produtores Culturais para importante reunião com Secretário de Estado de Cultura

Momento MT |Do R7

A Prefeitura de Diamantino, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo em parceria com a Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (SECEL), convida todos os produtores culturais, artistas e agentes envolvidos com a cultura local para participarem de um importante encontro com o Secretário de Estado da Cultura.

