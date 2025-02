Prefeitura de Diamantino e FGV realizam apresentação do Projeto (RE)VIVA Diamantino

Momento MT |Do R7

A Prefeitura de Diamantino, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas (FGV), realizou na sexta-feira (21.02) a apresentação do Projeto (RE)VIVA Diamantino. Gerido pela FGV, o projeto conta com um investimento de R$ 25 milhões, financiado pelo setor privado.

