Momento MT |Do R7

Prefeitura de Diamantino e UNEMAT anunciam parceria para realização dos Jogos Universitários 2025 A Prefeitura de Diamantino, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, anunciou uma parceria com a Universidade do Estado...

A Prefeitura de Diamantino, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, anunciou uma parceria com a Universidade do Estado de Mato Grosso – Campus de Diamantino (UNEMAT) para a realização dos Jogos Universitários 2025. O evento tem o objetivo de celebrar o talento esportivo, a saúde e a integração acadêmica no município.

Saiba mais sobre essa importante parceria e seus benefícios para a comunidade consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: