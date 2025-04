Prefeitura de Diamantino efetua o pagamento de R$ 998.680,00 ao Instituto Primeiro responsável pela administração do Hospital Municipal São João Batista

Na terça-feira (01.04), a Prefeitura de Diamantino efetuou o pagamento total de R$998.680,00 (novecentos e noventa e oito mil, seiscentos e oitenta reais) ao Instituto Primeiro, Organização Social responsável pela administração do Hospital Municipal São João Batista. O valor é proveniente de recursos próprios do município, além de repasses do Governo de Mato Grosso e do Governo Federal.

