Prefeitura de Diamantino fortalece agricultura familiar com cessão de equipamentos à Associação do Córrego Grande

A Prefeitura de Diamantino, por meio da secretaria municipal de Agricultura e Meio Ambiente, com o objetivo de fortalecer a agricultura familiar e garantir melhores condições de trabalho no campo, realizou a doação de equipamentos agrícolas para a Associação dos Mini e Pequenos Produtores do Córrego Grande (PA Diocese). O Termo de Comodato foi assinado pelo Prefeito, o secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente e a presidente da Associação dos Mini e Pequenos Produtores do Córrego Grande (PA Diocese) documento oficializa a cessão de equipamentos agrícolas que irão beneficiar diretamente dezenas de famílias da comunidade.

