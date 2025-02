Prefeitura de Diamantino homenageia farmacêuticos municipais

A profissão farmacêutica vai muito além do simples fornecimento de medicamentos; ela envolve a orientação de pacientes sobre os tratamentos adequados, sendo responsável por garantir o uso seguro e eficaz dos medicamentos, além de colaborar com equipes multidisciplinares em centros de saúde. Em nosso município, podemos contar com três farmacêuticos dedicados, que desempenham um papel crucial na saúde da comunidade diamantinense. Vamos conhecer um pouco mais sobre a trajetória e a contribuição de cada um desses profissionais, que fazem a diferença no nosso dia a dia:

