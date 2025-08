Prefeitura de Diamantino inicia atendimentos do Programa Fila Zero MT A Prefeitura de Diamantino, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Centro-Norte, iniciou...

A Prefeitura de Diamantino, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Centro-Norte, iniciou nesta quinta-feira, 31 de julho, os atendimentos do Programa Fila Zero MT, do Governo do Estado de Mato Grosso. A iniciativa tem como principal objetivo reduzir o tempo de espera por exames e cirurgias eletivas na rede pública de saúde.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre essa importante iniciativa que promete transformar o acesso à saúde em Diamantino!

Leia Mais em Momento MT: