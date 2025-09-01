Logo R7.com
Prefeitura de Diamantino inicia campanha Setembro Amarelo pela prevenção ao suicídio

A Prefeitura de Diamantino, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, inicia neste mês a campanha Setembro Amarelo, que em 2025 tem...

Momento MT

Momento MT|Do R7

A Prefeitura de Diamantino, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, inicia neste mês a campanha Setembro Amarelo, que em 2025 tem como tema “Agir salva vidas”. Criada em 2015, a campanha é um movimento nacional de prevenção ao suicídio realizado anualmente.

