Prefeitura de Diamantino inicia campanha Setembro Amarelo pela prevenção ao suicídio A Prefeitura de Diamantino, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, inicia neste mês a campanha Setembro Amarelo, que em 2025 tem...

A Prefeitura de Diamantino, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, inicia neste mês a campanha Setembro Amarelo, que em 2025 tem como tema “Agir salva vidas”. Criada em 2015, a campanha é um movimento nacional de prevenção ao suicídio realizado anualmente.

Saiba mais sobre essa importante iniciativa e como ela pode impactar a comunidade, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: