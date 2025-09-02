Prefeitura de Diamantino intensifica ações de combate a incêndios no município A Prefeitura de Diamantino, por meio da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, tem realizado ações contínuas de combate aos focos...

A Prefeitura de Diamantino, por meio da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, tem realizado ações contínuas de combate aos focos de incêndio. Para isso, conta com o apoio de três caminhões-pipa, seis brigadistas, dois bombeiros de forma permanente e outros cinco bombeiros integrados a uma ação especial realizada na região, reforçando as equipes neste momento, além de um servidor da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema).

