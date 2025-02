Momento MT |Do R7

Prefeitura de Diamantino lamenta o falecimento de Tereza Rosa de Souza Carlos, mãe da secretária municipal Jaqueline Mendes É com profundo pesar que a Administração Municipal de Diamantino comunica o falecimento de Tereza Rosa de Souza Carlos, mãe da primeira...

É com profundo pesar que a Administração Municipal de Diamantino comunica o falecimento de Tereza Rosa de Souza Carlos, mãe da primeira-dama e Secretária Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania do município, Jaqueline Aparecida Carlos Mendes e sogra do Prefeito Municipal. Tereza Rosa de Souza Carlos tinha 89 anos e faleceu nesta manhã desta terça-feira (21). Desta forma, a Prefeitura decreta Luto Oficial de 01 dia.

Para mais detalhes, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: