Prefeitura de Diamantino participa de colóquio sobre sustentabilidade urbana

A Prefeitura de Diamantino, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, participou na noite da última sexta-feira (13.06) do I Colóquio Sobre Caminhos para Sustentabilidade, com o tema “A Gestão Pública e Urbanização Sustentável: Desafios e Soluções no Contexto Urbano”. A iniciativa foi promovida pela Universidade do Estado de Mato Grosso – Campus de Diamantino, em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado em 5 de junho.

