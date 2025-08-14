Logo R7.com
Prefeitura de Diamantino promove ação de conscientização da Campanha Agosto Lilás: “Rompendo o Silêncio”

Momento MT

Momento MT|Do R7

Em alusão a campanha Agosto Lilás, mês dedicado à conscientização e ao combate à violência contra a mulher, a Prefeitura de Diamantino, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania, através do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), realiza no dia 18 de agosto (segunda-feira), às 18h30, o evento “Rompendo o Silêncio – Quando o silêncio grita, a luta floresce”.

