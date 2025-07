Prefeitura de Diamantino promove Festas Juninas nas escolas municipais como forma de valorização cultural

A Prefeitura de Diamantino, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou entre os dias 03 e 04 de julho as tradicionais Festas Juninas nas escolas da rede municipal de ensino. Além de celebrar as manifestações tradicionais da época, a ação marcou o encerramento do primeiro semestre letivo. Com uma programação especial preparada por cada unidade de ensino, as festividades contaram com danças típicas, apresentações culturais, comidas tradicionais e diversas atividades lúdicas.

