Momento MT |Do R7

Prefeitura de Diamantino realiza a 15ª Conferência Municipal de Assistência Social A Prefeitura de Diamantino, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS...

A Prefeitura de Diamantino, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), realizou nesta quinta-feira (25), a 15ª Conferência Municipal de Assistência Social, com o tema “20 anos do SUAS: construção, proteção social e resistência”.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes desse importante evento!

Leia Mais em Momento MT: