Prefeitura de Diamantino realiza coleta de pneus em desuso

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Vigilância Ambiental, realizou na última sexta-feira (24/01), a coleta de pneus em desuso entregues no Ecoponto localizado na Rod. MT, no Km 240 do bairro Buriti. O objetivo foi eliminar focos de proliferação do mosquito Aedes Aegypti, transmissor de doenças como chikungunya, dengue e zika.

