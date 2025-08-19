Prefeitura de Diamantino realiza evento ‘Rompendo o Silêncio’ em alusão a Campanha Agosto Lilás A prefeitura de Diamantino por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania, através do Centro de Referência... Momento MT|Do R7 19/08/2025 - 18h58 (Atualizado em 19/08/2025 - 18h58 ) twitter

A prefeitura de Diamantino por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania, através do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), realizou na noite da segunda-feira (18.08), o evento “Rompendo o Silêncio – Quando o silêncio grita, a luta floresce”. A ação, realizada em parceria com a UNEMAT – Câmpus de Diamantino, integra as atividades do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF), que neste mês abordou o tema da Campanha Agosto Lilás, dedicada ao combate à violência contra a mulher. Saiba mais sobre este importante evento e suas implicações na luta contra a violência de gênero, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Comissão de Infraestrutura sabatina oito autoridades nesta quarta-feira

