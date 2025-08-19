Logo R7.com
Prefeitura de Diamantino realiza evento ‘Rompendo o Silêncio’ em alusão a Campanha Agosto Lilás

A prefeitura de Diamantino por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania, através do Centro de Referência...

A prefeitura de Diamantino por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania, através do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), realizou na noite da segunda-feira (18.08), o evento “Rompendo o Silêncio – Quando o silêncio grita, a luta floresce”. A ação, realizada em parceria com a UNEMAT – Câmpus de Diamantino, integra as atividades do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF), que neste mês abordou o tema da Campanha Agosto Lilás, dedicada ao combate à violência contra a mulher.

