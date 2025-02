Prefeitura de Diamantino realiza limpeza urbana em mais de 20 km de vias nas primeiras semanas de gestão

Momento MT |Do R7

A Prefeitura de Diamantino realizou nas primeiras semanas de gestão grandes avanços na limpeza da cidade. As equipes realizaram transformações significativas em vários pontos, por meio dos serviços de varrição, capinagem, roçada dos canteiros, limpeza de bocas de lobo e poda de árvores. O compromisso com a população segue firme.

