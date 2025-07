Momento MT |Do R7

Prefeitura de Diamantino realiza o Mutirão Tarifa Social em parceria com Águas de Diamantino A Prefeitura de Diamantino, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania, realizou nos dias 24 e 25...

A Prefeitura de Diamantino, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania, realizou nos dias 24 e 25 de junho o Mutirão Tarifa Social, em parceria com a concessionária Águas de Diamantino. A ação teve como objetivo garantir o acesso das famílias em situação de vulnerabilidade ao benefício da tarifa social na conta de água, que assegura descontos de até 50% no valor mensal do serviço.

Saiba mais sobre essa importante iniciativa e como ela pode beneficiar sua família consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: