Prefeitura de Diamantino realiza pit stop de conscientização pelo Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil

A prefeitura de Diamantino, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania, através do Centro de Referência da Assistência Social (CREAS), realizou nesta quinta-feira (12.06), Pit Stop de Conscientização em alusão ao Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. A ação tem como objetivo sensibilizar a sociedade sobre os impactos negativos do trabalho infantil na vida das crianças. Durante a mobilização, foram distribuídos panfletos informativos, exibidos cartazes com mensagens de conscientização aos motoristas que passavam pelo local.

