Prefeitura de Diamantino realiza terceira entrega de equipamentos agrícolas para produtores da agricultura familiar

A Prefeitura de Diamantino, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, em parceria com a Secretaria de Estado de Agricultura Familiar (SEAF), realizou na sexta – feira (15.08), mais uma entrega de máquinas e equipamentos agrícolas para os produtores da agricultura familiar. Foram entregues à Cooperativa Agropecuária Diamantinense da Agricultura Familiar (COODAF), em regime de comodato, um misturador de ração e uma plantadeira de mandioca dando mais agilidade no plantio do tubérculo.

