Prefeitura de Diamantino visita Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer

A Prefeitura de Diamantino, por meio do Secretário Municipal de Esportes e Lazer, Gerson Vidal, realizou uma visita à Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (SECEL-MT) na última terça-feira (18.01) para discutir importantes parcerias voltadas ao fortalecimento do esporte no município. A reunião aconteceu no Complexo Arena Pantanal e contou com a participação do secretário adjunto de Esportes e Lazer, Roberto Campos Corrêa Júnior.

