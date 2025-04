Prefeitura de Ipiranga do Norte distribui ovos de Páscoa para mais de mil crianças da rede municipal de ensi Na tarde desta quinta-feira (17), a Prefeitura de Ipiranga do Norte, em parceria com a Secretaria de Assistência Social, distribuiu...

Na tarde desta quinta-feira (17), a Prefeitura de Ipiranga do Norte, em parceria com a Secretaria de Assistência Social, distribuiu ovos de chocolate para mais de mil crianças da rede municipal de ensino. Além disso, os participantes das oficinas oferecidas pela Assistência Social e do Programa Ser Família, iniciativa do Governo de Mato Grosso idealizada pela primeira-dama Virginia Mendes, também foram beneficiados.

