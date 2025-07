Prefeitura de Lucas do Rio Verde divulga resultado final do Processo Seletivo da Saúde Já está disponível no site do Instituto Nacional de Seleções e Concursos – Selecon (www.selecon.org.br), o resultado final do Processo... Momento MT|Do R7 10/07/2025 - 15h58 (Atualizado em 10/07/2025 - 15h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Já está disponível no site do Instituto Nacional de Seleções e Concursos – Selecon (www.selecon.org.br), o resultado final do Processo Seletivo, promovido pela Prefeitura de Lucas do Rio Verde. Pouco mais de 500 candidatos estavam aptos a participar das provas, que foram realizadas no último dia 17 de junho, sendo 245 classificados e 256 desclassificados, por não terem alcançado a nota mínima ou por não terem comparecido. São ofertadas somente vagas em cadastro reserva para 12 cargos na área da saúde, nível médio, agente comunitário de saúde e endemias, técnico de laboratório e enfermagem e superior, farmacêutico, fonoaudiólogo, médico, veterinário e psicólogo. As contratações serão realizadas de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. O processo seletivo tem validade de um ano, podendo, a critério da Administração Pública, ser prorrogado por igual período. Qualquer dúvida, entre em contato com o Selecon, por meio do Serviço de Atendimento ao Candidato (SAC) (65) 99269 2400, (65) 99233 3619, (79) 99986 3626 e (21) 2323 3180, somente em dias úteis, das 9h às 17h. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT! Leia Mais em Momento MT: Prefeitura de Diamantino realiza primeiro sorteio do IPTU Premiado 2025 com R$ 4 mil em prêmios

Graciele Lacerda leva Clara à festa dos gêmeos de Biah e Sorocaba: ‘Especial ‘

Deputado Juca do Guaraná articula investimentos para reforma e conclusão de obras na Escola Tancredo Neves, em Cuiabá