Prefeitura de Lucas do Rio Verde divulga resultado preliminar dos editais culturais

A Prefeitura de Lucas do Rio Verde, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, tornou público nesta quarta-feira (05) o resultado preliminar dos projetos inscritos nos editais culturais 09, 10 e 11 de 2024. No total, foram registrados 28 inscrições distribuídas da seguinte forma: 13 projetos no edital de Bolsas Culturais; 13 projetos no edital de Premiações para Agentes Culturais e 2 projetos no edital de Pontos de Cultura.

