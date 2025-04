Prefeitura de Lucas do Rio Verde e IFMT firmam parceria para preparar alunos da rede pública para seletivo da instituição A Prefeitura de Lucas do Rio Verde, por meio da Secretaria Municipal de Educação, firmou uma importante parceria com o IFMT Campus...

A Prefeitura de Lucas do Rio Verde, por meio da Secretaria Municipal de Educação, firmou uma importante parceria com o IFMT Campus Avançado Lucas do Rio Verde para ampliar as oportunidades educacionais dos jovens da rede pública municipal. Nesta terça-feira (15), foi realizada a aula inaugural do Programa Partiu IF, que atende estudantes do 9º ano da rede municipal em situação de vulnerabilidade social.

