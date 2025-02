Prefeitura de Lucas do Rio Verde encaminha para Câmara projeto de 10% de desconto no alvará A Prefeitura de Lucas do Rio Verde encaminhou a Câmara de Vereadores o Projeto de lei Complementar Nº 01/2025, que inclui disposição... Momento MT|Do R7 13/02/2025 - 13h26 (Atualizado em 13/02/2025 - 13h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Prefeitura de Lucas do Rio Verde encaminhou a Câmara de Vereadores o Projeto de lei Complementar Nº 01/2025, que inclui disposição no Código Tributário possibilitando a regulamentação, por meio de decreto, dos prazos e benefícios para os contribuintes luverdenses que optarem por antecipar o pagamento da taxa de renovação de alvará junto ao Município. A proposta inclui desconto de 10% ao contribuinte que efetuar o pagamento antecipado do Alvará 2025. Saiba mais sobre essa importante iniciativa e seus impactos na economia local consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: FICCO/BA deflagra operação contra facção criminosa em Salvador

Mutirão de zeladoria atende pontos turísticos e áreas de lazer de Cuiabá

Duas avenidas e Centro Histórico tem pavimento revitalizado em Cuiabá