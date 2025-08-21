Prefeitura de Lucas do Rio Verde inicia chamamento dos classificados do Condomínio Águas do Cerrado A Prefeitura de Lucas do Rio Verde, por meio da Secretaria de Assistência Social e Habitação, iniciou o chamamento dos classificados...

A Prefeitura de Lucas do Rio Verde, por meio da Secretaria de Assistência Social e Habitação, iniciou o chamamento dos classificados do programa habitacional Águas do Cerrado, para dar sequência à análise documental e às próximas etapas do processo de aquisição dos apartamentos do Módulo 2, do Condomínio 2. Os contemplados estão sendo contatados pela Construtora Ilha (responsável pela construção dos apartamentos), via ligação telefônica ou mensagens de WhatsApp, com orientações sobre agendamento, entrega de documentos e demais informações necessárias.

