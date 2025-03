Prefeitura de Lucas do Rio Verde marca presença na maior feira do agronegócio de Mato Grosso A Prefeitura de Lucas do Rio Verde estará presente na maior feira do agronegócio de Mato Grosso e uma das mais completas do Brasil,...

A Prefeitura de Lucas do Rio Verde estará presente na maior feira do agronegócio de Mato Grosso e uma das mais completas do Brasil, o Show Safra Mato Grosso, que promete movimentar o setor este ano com uma programação recheada de tecnologia, inovação e oportunidades para produtores e empresários.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as novidades do evento!

Leia Mais em Momento MT: