Prefeitura de Lucas do Rio Verde não terá atendimento nesta quinta (19) e sexta-feira (20) A Prefeitura de Lucas do Rio Verde informa que não terá atendimento ao público no Paço Municipal e demais unidades municipais nesta...

Momento MT|Do R7 18/06/2025 - 11h37 (Atualizado em 18/06/2025 - 11h37 )

