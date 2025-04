Prefeitura de Lucas do Rio Verde ouve demandas do distrito de Groslândia A Prefeitura de Lucas do Rio Verde esteve presente no distrito de Groslândia nesta quinta-feira (17), para ouvir de perto as necessidades...

A Prefeitura de Lucas do Rio Verde esteve presente no distrito de Groslândia nesta quinta-feira (17), para ouvir de perto as necessidades dos moradores e definir um plano de ação com melhorias para a região. A comitiva foi liderada pelo prefeito Miguel Vaz e contou com a participação dos secretários Marcelo Bresolin (Infraestrutura e Obras), Felipe Palis (Agricultura e Meio Ambiente), do diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), Paulo Nunes e da vereadora Nadir Santana.

