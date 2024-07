Prefeitura de Lucas do Rio Verde promove evento com serviços e entretenimento Em celebração ao Dia Internacional do Cooperativismo, as secretarias de Saúde, Cultural e Turismo e de Assistência Social e Habitação...

Momento MT|Do R7 02/07/2024 - 17h45 (Atualizado em 02/07/2024 - 17h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share