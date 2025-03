Prefeitura de Lucas do Rio Verde realiza melhorias na infraestrutura das unidades básicas de saúde Com o objetivo de garantir mais conforto as pessoas que utilizam os serviços da rede municipal de saúde, a Prefeitura de Lucas do Rio...

Com o objetivo de garantir mais conforto as pessoas que utilizam os serviços da rede municipal de saúde, a Prefeitura de Lucas do Rio Verde está realizando pequenas melhorias na infraestrutura das unidades básicas de saúde (UBSs). Na UBS Pioneiro, as obras começam nesta sexta-feira (28) e devem ser concluídas em até dez dias. São melhorias no estacionamento e correções na acessibilidade, visando facilitar o acesso da comunidade.

Saiba mais sobre as melhorias e o impacto na saúde da população consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: