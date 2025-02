Prefeitura de Lucas do Rio Verde realizará leilão de 281 lotes em Itambiquara A Prefeitura de Lucas do Rio Verde informa que realizará, no dia 27 de fevereiro, um leilão destinado a venda de imóveis no loteamento...

A Prefeitura de Lucas do Rio Verde informa que realizará, no dia 27 de fevereiro, um leilão destinado a venda de imóveis no loteamento Itambiquara, distrito que pertence ao município. Ao todo, serão comercializados 281 terrenos, podendo participar do certame pessoas físicas e jurídicas, desde que obedeçam às normas do Edital de Leilão Presencial de nº 001/2025.

