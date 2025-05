Prefeitura de Lucas do Rio Verde realizará leilão de 30 bens móveis no dia 4 de junho A Prefeitura de Lucas do Rio Verde realizará no dia 4 de junho, um leilão destinado a venda de veículos, máquinas e equipamentos. Ao...

A Prefeitura de Lucas do Rio Verde realizará no dia 4 de junho, um leilão destinado a venda de veículos, máquinas e equipamentos. Ao todo serão leiloados 30 bens móveis, entre motoniveladoras, tratores, retroescavadeiras, ônibus escolares, furgão e outros veículos no estado em que se encontram. O certame acontecerá no Paço Municipal, localizado na Av. América do Sul, 2500-S, Parque dos Buritis. A entrega do credenciamento será às 8h da manhã, e os lances iniciarão na sequência.

