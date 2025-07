Prefeitura de Lucas notifica proprietários a limpar lotes, terrenos e desobstruir passeios públicos

Momento MT |Do R7

Com o objetivo de manter a cidade organizada e limpa, a Prefeitura de Lucas do Rio Verde publicou um decreto que notifica todos os proprietários, possuidores ou titulares de imóveis sobre a necessidade de limpeza de lotes e terrenos baldios, além da desobstrução dos passeios públicos no município.

