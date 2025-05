Prefeitura de Lucas recebe retroescavadeira do Governo do Estado para reforçar agricultura familiar A Prefeitura de Lucas do Rio Verde recebeu nesta manhã (02), uma retroescavadeira do Governo do Estado de Mato Grosso. O maquinário... Momento MT|Do R7 02/05/2025 - 14h41 (Atualizado em 02/05/2025 - 14h41 ) twitter

A Prefeitura de Lucas do Rio Verde recebeu nesta manhã (02), uma retroescavadeira do Governo do Estado de Mato Grosso. O maquinário será incorporado ao parque de máquinas do Município e reforçará as ações voltadas à agricultura familiar, atendendo diversas comunidades do interior. Durante a entrega, realizada no pátio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras, que contou a presença do deputado estadual Dilmar Dal’Bosco e autoridades locais, o prefeito Miguel Vaz agradeceu todos os envolvidos na viabilização do maquinário.

Saiba mais sobre essa importante conquista para a agricultura familiar consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

