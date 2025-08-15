Prefeitura de Rondonópolis aplica multa de mais de R$ 9 mil por crime ambiental A Prefeitura de Rondonópolis, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, segue intensificando a fiscalização para coibir o...

A Prefeitura de Rondonópolis, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, segue intensificando a fiscalização para coibir o descarte irregular de resíduos na cidade. No último sábado (9), câmeras de monitoramento flagraram o condutor de um veículo despejando lixo em local proibido, configurando crime ambiental.

