Prefeitura de Rondonópolis apoia a Campanha Coração Azul

Uma ação de conscientização sobre as modalidades de tráfico de pessoas foi realizada, na manhã de hoje, na unidade operacional da Polícia...

Momento MT|Do R7

Uma ação de conscientização sobre as modalidades de tráfico de pessoas foi realizada, na manhã de hoje, na unidade operacional da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Rondonópolis, localizada no km 211 da BR-264, na saída para Cuiabá. A ação em Rondonópolis, que contou com a participação do Departamento de Ações Programáticas da Secretaria Municipal de Saúde, faz parte da Campanha Coração Azul, que integra o movimento internacional de enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, estimulado pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC/ONU).

