Prefeitura de Rondonópolis facilita adoção de praças na cidade A partir de agora espaços verdes e praças vão ter mais condições de serem mantidos bem cuidados em Rondonópolis. O projeto que institui... Momento MT|Do R7 24/01/2025 - 11h27 (Atualizado em 24/01/2025 - 11h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A partir de agora espaços verdes e praças vão ter mais condições de serem mantidos bem cuidados em Rondonópolis. O projeto que institui o Programa Minha Praça, de autoria do Poder Executivo, após ser aprovado pela Câmara nesta quarta-feira (22), foi sancionado pelo prefeito Cláudio Ferreira e publicado no Diário Oficial do Município desta quinta-feira (23).

Saiba mais sobre como a nova legislação pode transformar os espaços públicos da cidade consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Prefeitura de Cuiabá paga aposentados e pensionistas

Sedec recebe embaixador da Ucrânia e prospecta visita de empresários ucranianos a Mato Grosso

Comissão aprova inclusão de combate a queimadas entre atividades da segurança pública