Prefeitura de Rondonópolis prorroga prazo para atualização cadastral do Celina Bezerra

A Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo de Rondonópolis prorrogou o prazo para atualização cadastral das famílias previamente inscritas para as unidades habitacionais do Residencial Celina Bezerra – etapas 4, 5, 6 e 7 do Programa Minha Casa, Minha Vida – faixa 1. A decisão foi publicada no Diário Oficial de quarta-feira (7).

