Prefeitura de Rondonópolis realiza parceria para o McDia Feliz 2025 em apoio à AACCMT

Marcos Miraglia

A Prefeitura de Rondonópolis realizou, na tarde desta segunda-feira (28), uma parceria no lançamento oficial da campanha McDia Feliz 2025 com a Associação de Amigos da Criança com Câncer de Mato Grosso (AACCMT). O evento aconteceu no Paço Municipal e contou com a presença do prefeito Cláudio Ferreira, da primeira-dama Alessandra Ferreira, de secretários, vereadores e representantes de instituições parceiras.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes dessa importante iniciativa!

