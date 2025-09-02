Prefeitura de Rondonópolis vai implantar parque linear na Avenida Irmã Bernarda A Secretaria Municipal de Infraestrutura está finalizando o processo preparatório da licitação que vai transformar a Avenida Irmã Bernarda... Momento MT|Do R7 02/09/2025 - 13h57 (Atualizado em 02/09/2025 - 13h57 ) twitter

A Secretaria Municipal de Infraestrutura está finalizando o processo preparatório da licitação que vai transformar a Avenida Irmã Bernarda, no Conjunto São José, em um grande espaço integrado de mobilidade, infraestrutura e lazer. O prefeito de Rondonópolis, Cláudio Ferreira, anunciou neste fim de semana, dentro das comemorações dos 100 primeiros dias de governo, que será implantado um parque linear modernizando o atual canteiro central.

