Prefeitura de Rondonópolis vai implantar parque linear na Avenida Irmã Bernarda
A Secretaria Municipal de Infraestrutura está finalizando o processo preparatório da licitação que vai transformar a Avenida Irmã Bernarda, no Conjunto São José, em um grande espaço integrado de mobilidade, infraestrutura e lazer. O prefeito de Rondonópolis, Cláudio Ferreira, anunciou neste fim de semana, dentro das comemorações dos 100 primeiros dias de governo, que será implantado um parque linear modernizando o atual canteiro central.
